Seis personas quedaron detenidas tras desarticular una organización dedicada al microtráfico en San Patricio del Chañar

Los investigadores incautaron aproximadamente 850 gramos de cocaína y 192,5 gramos de cannabis,

Una investigación impulsada por denuncias anónimas permitió desarticular una presunta organización dedicada al microtráfico de estupefacientes que operaba en San Patricio del Chañar. Como resultado de nueve allanamientos simultáneos realizados en Neuquén y Río Negro, seis personas fueron detenidas, otras seis quedaron imputadas y se secuestró una importante cantidad de droga, dinero en efectivo, vehículos y diversos elementos vinculados a la actividad investigada.

La causa se inició el pasado 3 de julio a partir de información aportada por vecinos mediante la aplicación “Neuquén Te Cuida” y la plataforma web del Ministerio Público Fiscal, donde se denunciaba la presunta comercialización de drogas en distintos sectores de la localidad.

La investigación fue encomendada por la Fiscalía Única de Vaca Muerta a la División Antinarcóticos Vaca Muerta, cuyos efectivos lograron establecer que la organización utilizaba distintos domicilios como puntos de venta y realizaba la distribución de estupefacientes bajo la modalidad de delivery, utilizando automóviles y motocicletas. Además, se detectó un inmueble relacionado con la causa en la localidad rionegrina de Campo Grande, por lo que se coordinó un operativo conjunto con la Policía de Río Negro.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó la ejecución de ocho allanamientos en San Patricio del Chañar y uno en Campo Grande. Del operativo participaron cerca de 80 efectivos pertenecientes a las Divisiones Antinarcóticos Vaca Muerta, Confluencia, La Comarca y Pehuén, con el apoyo de personal de Metropolitana y Toxicomanía de la Policía de Río Negro.

Importantes secuestros

Durante los procedimientos, los investigadores incautaron aproximadamente 850 gramos de cocaína y 192,5 gramos de cannabis, además de ocho balanzas de precisión, más de 1.302.300 pesos en efectivo, 22 teléfonos celulares, una notebook, cámaras de seguridad, dispositivos electrónicos, una contadora de billetes, dos terminales de cobro electrónico, tres automóviles, dos motocicletas, municiones, cargadores y un arma de aire comprimido.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el valor de la droga secuestrada asciende a unos 38 millones de pesos. Asimismo, uno de los inmuebles utilizados para la actividad ilícita fue clausurado por disposición judicial.

Seis imputados y cuatro con prisión preventiva

Tras los allanamientos, la fiscal del caso Eugenia Titanti, junto al asistente letrado Luciano Vidal y la asistente letrada Galia Borelli, formularon cargos contra seis personas por el presunto delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, previsto en la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Según la teoría del caso presentada por la fiscalía, la organización habría operado al menos desde junio de 2026 hasta el 24 de julio, utilizando tres puntos de venta ubicados en el barrio 76 Viviendas, calle Cordillera del Viento y el sector Toma La Costa. La modalidad incluía ventas directas y entregas mediante delivery.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez de garantías Marco Lupica Cristo dispuso prisión preventiva por un mes para tres de los imputados y por cuatro meses para quien la fiscalía considera uno de los principales organizadores de la estructura. Otros dos acusados cumplirán arresto domiciliario por el mismo plazo bajo estrictas medidas de control. En tanto, uno de los sospechosos permanece prófugo y aún no fue sometido a la audiencia de formulación de cargos.

La investigación continúa

El magistrado fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación y ordenó la clausura de uno de los inmuebles allanados durante ese período.

La fiscalía informó que aún restan peritar teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y analizar información vinculada con billeteras virtuales y otras pruebas que podrían permitir identificar a más personas involucradas en la presunta organización dedicada al comercio de estupefacientes en la región de Vaca Muerta.

Además, uno de los imputados también fue acusado por un hecho de lesiones leves ocurrido el pasado 12 de julio, cuando presuntamente hirió con un arma blanca a un hombre tras una discusión de tránsito en San Patricio del Chañar. Ese hecho será investigado en una causa paralela.