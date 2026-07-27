Cutral Co: Rioseco recibió a referentes del proyecto Argentina LNG

Estuvieron en el municipio cutralquense.

El intendente Ramón Rioseco recibió este lunes a representantes de Argentina LNG, quienes presentaron los alcances de uno de los proyectos energéticos más importantes de la historia del país.

La exposición estuvo a cargo de Alejandro Antoff, gerente de Proyectos de Infraestructura; Débora Denholm, gerenta de Infraestructura y Proyectos; y Tamara Funes, gerenta de Asuntos Públicos de Argentina LNG. Del encuentro participaron además integrantes del gabinete municipal y concejales.

Hubo un diálogo sobre la importancia de coordinar acciones orientadas a la capacitación y vinculación estratégica con proveedores, pymes y el futuro recurso humano que demandará la operación de este proyecto.

Argentina LNG, un proyecto liderado por YPF S.A., busca transformar el gas de Vaca Muerta en gas natural licuado (GNL) para exportarlo a distintos mercados del mundo.

Se impulsará nuevas inversiones en producción, infraestructura y logística. Esta iniciativa representa una oportunidad estratégica para Neuquén, ya que el desarrollo de Vaca Muerta permitirá generar más inversiones, empleo y crecimiento para la provincia.

El proyecto de desarrollo de Gas Natural Licuado genera expectativa porque hay cinco áreas que están contempladas: Meseta Buena Esperanza, Las Tacanas; y Aguada Villanueva Norte.