Cutral Co: Falta menos para que la estatua de Messi esté lista

Sin pausa trabajan en la culminación del monumento cuya autoría es de Aldo Beroisa.

Una vez que se pintó y terminó el brazo derecho de la estatua de Lio Messi fue colocada en el resto de la escultura.

La grúa que se encargó de elevar este tramo de la escultura permitió a los obreros guiar las maniobras hasta que el brazo quedó listo en la figura del capitán del seleccionado argentino de fútbol.

La tarde nublada aunque sin lluvia permitó seguir adelante con los trabajos que incluyen la terminación de la figura y la pintura.

Mientras esto ocurría en el sector del monumento -al norte de la Ruta 22- se dispuso un operativo para controla la circulación vehicular teniendo en cuenta que se instaló un semáforo en el lugar.

Este aparato busca garantizar la seguridad de quienes deben ingresar desde el parque industrial hacia la vía nacional o viceversa. Esas maniobras se vuelven más complicadas y riesgosas cuando hay más tránsito.