La Libertad Avanza provincial le brindó apoyo al concejal Pérez

En un comunicado compararon la situación de Pérez con la ocurrida con un concejal de Centenario

La presidenta del partido La Libertad Avanza, Nadia Marquez, firmó un comunicado con el resto de las autoridades partidarias en la que compara la situación de Pérez con lo ocurrido con otro concejal en Centenario.

Consideraron que la presentación de un pedido de juicio político, ocurrida ayer viernes, es una “herramienta del apriete y la censura” y aseguran que detrás está el intendente Ramón Rioseco. “No es más que un burdo manotazo de ahogado de una gestión acorralada por la realidad que los vecinos de Cutral Co padecen todos los días”, se expresó.

Como ya se informó, Pérez brindó una entrevista con una periodista de redes sociales de Buenos Aires, alineada con la ideología de la Libertad Avanza. Allí se puso una foto de Rioseco y se aseveró que Cutral Co “está tomada por el narcotráfico” y se involucró a la Municipalidad en esa actividad ilícita.

“Odiaron siempre, y hoy más que nunca, las ideas de la libertad porque exponen sus privilegios, su autoritarismo y el fracaso de un modelo que vive de espaldas a los ciudadanos. Les aterra perder el control del relato y de la caja que manejan hace décadas”, reza el comunicado.