Feliz cumpleaños para Celeste

Que la pase súper bien en su día Y que siga con su buena onda y humildad siempre

Feliz cumpleaños para Celeste Salinas

Que la pase súper bien en su día

Y que siga con su buena onda y humildad siempre

Porque es buena mujer con bello corazón

Secretaria administrativa de la subsecretaría recursos humanos dependiente de la Municipalidad de Cutral Co

Y lo mejor para ella

De parte de su familia

Amigos amigas y conocidos

Y compañeros de oficina y jefa

Dios la cuide y bendiga siempre