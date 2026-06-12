Feliz cumpleaños para Celeste Salinas
Que la pase súper bien en su día
Y que siga con su buena onda y humildad siempre
Porque es buena mujer con bello corazón
Secretaria administrativa de la subsecretaría recursos humanos dependiente de la Municipalidad de Cutral Co
Y lo mejor para ella
De parte de su familia
Amigos amigas y conocidos
Y compañeros de oficina y jefa
Dios la cuide y bendiga siempre
Feliz cumpleaños para Celeste
Que la pase súper bien en su día Y que siga con su buena onda y humildad siempre
Feliz cumpleaños para Celeste Salinas