San Martín: “Quienes ocupamos cargos públicos tenemos la obligación de hablar con seriedad”

EL presidente del Deliberante habló después de la extraordinaria de hoy.

Después de la sesión extraordinaria de este viernes, el presidente del Concejo Deliberate de Cutral Co Jesús San Martín habló de la situación generada y que tiene al edil César Pérez (LLA) en el centro de la escena.

El pedido de juicio político que hizo una vecina y cuyo ingreso se produjo este viernes en la extraordinaria, San Martín refirió que los dos expedientes fueron aprobados hoy y fueron remitidos a la sala de juicio político para que luego se conforme la comisión investigadora y “comience ahí propiamente la investigación con toda la documentación correspondiente”.

“Esto no es saludable para la comunidad en su conjunto. No es saludable ni para las personas que hoy tienen su función, ni tampoco para el vecino común”, dijo San Martín. “El concejal falta a la verdad cuando él afirma ante un medio nacional algo que luego, sin tener pruebas, acusa y por eso nosotros instamos y presentamos esta resolución y lo tomamos como un presunto delito de acción pública”, agregó.

Más adelante agregó -como lo hizo en la sesión del jueves- que “una cosa es reconocer que existe una problemática que afecta a todo el país y otra, muy distinta, es afirmar irresponsablemente que Cutral Co está tomada por el narcotráfico”.

San Martín destacó que quienes ocupan cargos públicos “tenemos la obligación de hablar con seriedad, aportar soluciones y no sembrar miedo entre nuestros vecinos”.

Además, recordó que desde el municipio se trabaja contra el microtráfico de drogas, con la firma de convenios con el Ministerio Público Fiscal, entre otros para la adhesión a compartir el código QR de denuncias anónimas.