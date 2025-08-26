Están identificadas las dos víctimas del homicidio en Cutral Co

Mientras la investigación continúa para establecer las circunstancias que rodearon el hecho de sangre de esta madrugada, en el barrio Nehuen Che, se conoció de manera extraoficial las identidades de los dos jóvenes muertos.

Se trata de Nicolás Piovesán, y Junior Riquelme.

En total, los investigadores realizaron cinco allanamientos. En tres de ellos hubo resultados positivos. Los uniformados que llegaron a un domicilio en el denominado Cono de Seguridad, se secuestró un Volkswagen Gol, de color negro que era sindicado como el vehículo donde iban los sospechosos. En su interior había cartuchos y vainas calibre 12 que fueron incautadas.

Por otra parte, se hizo una ampliación de la inspección ocular en el lugar donde cayeron muertos las víctimas -en Rosenbrock y Baka-. Y en un sector más amplio, en un baldío cercano a una casa, encontraron una mochila negra con un revólver calibre 32 largo con municiones y la carga completa, confirmaron las fuentes policiales.

Se localizó una motocicleta que estaba detenida y abandonada a unos 70 metros del lugar del allanamiento. La investigación está orientada hacia los presuntos autores aunque todavía no hay personas detenidas.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:15 de este martes.