Cutral Co celebra el Día de Tejer en Público

En la sede vecinal Centro Sur

La agrupación “Lanas que Tejen Amor” invita a la comunidad a participar del Segundo Encuentro por el Día Mundial de Tejer en Público, una propuesta que busca compartir saberes, experiencias y promover la solidaridad a través del tejido.

La actividad se desarrollará el próximo sábado 13 de junio, de 15:30 a 18:30 horas, en la sede vecinal Centro Sur, ubicada en Elordi 28 de Cutral Co.

Se solicita a los asistentes colaborar con la donación de lana, lo que permitirá continuar confeccionando mantas solidarias destinadas a brindar abrigo a quienes más lo necesitan.

Los participantes también podrán llevar sus agujas de crochet o tejido, cuadrados tejidos, mate y elementos para compartir una tarde de intercambio y aprendizaje.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 299-4121204.