Las áreas del Proyecto GNL en Cutral Co y Plaza Huincul tienen nuevos dueños

Se trata de Eni y XRG, que tendrán un 32% cada una mientras que YPF tendrá el 36%

Son las tres áreas Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas para las que se otorgaron cinco concesiones no convencionales a YPF.

Pero hace meses, a fines de junio, se avanzó en la conformación de una sociedad de objeto único, para hacer la etapa de explotación de los yacimientos en la formación Vaca Muerta.

YPF sumó a las empresas ENI (italiana) y XRG (árabe) para extraer gas cerca de Cutral Co

Como se adelantaba en esa ocasión, era necesario que las concesiones no fueran sólo de YPF. Y por ello es importante la confirmación del gobernador Rolando Figueroa de que ya firmó el decreto para permitir que YPF ceda a sus socios parte de esas concesiones.

Con esa firma, Eni (italiana) y XRG (árabe) tendrán un 32% uno de las cinco concesiones e YPF tendrá el 36%.

Para permitir ese traspaso, el gobierno provincial requirió que YPF preste garantías de inversión a favor de sus socios y otro dato importante: no hay tope de monto para remediación y reparación de daños ambientales.

Además ya se hizo el llamado a licitación de los caños para el gasoducto dedicado y el 30 de noviembre se firmaría la financiación. El intendente Claudio Larraza será parte de esa firma. Mientras tanto, cada vez hay más actividad en los caminos de acceso a las áreas, con equipos que llegan a diario.