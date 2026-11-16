Las áreas del Proyecto GNL en Cutral Co y Plaza Huincul tienen nuevos dueños

Se trata de Eni y XRG, que tendrán un 32% cada una mientras que YPF tendrá el 36%

Son las tres áreas Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas para las que se otorgaron cinco concesiones no convencionales a YPF.

Pero hace meses, a fines de junio, se avanzó en la conformación de una sociedad de objeto único, para hacer la etapa de explotación de los yacimientos en la formación Vaca Muerta.

Como se adelantaba en esa ocasión, era necesario que las concesiones no fueran sólo de YPF. Y por ello es importante la confirmación del gobernador Rolando Figueroa de que ya firmó el decreto para permitir que YPF ceda a sus socios parte de esas concesiones.

Con esa firma, Eni (italiana) y XRG (árabe) tendrán un 32% uno de las cinco concesiones e YPF tendrá el 36%.

Para permitir ese traspaso, el gobierno provincial requirió que YPF preste garantías de inversión a favor de sus socios y otro dato importante: no hay tope de monto para remediación y reparación de daños ambientales.

Además ya se hizo el llamado a licitación de los caños para el gasoducto dedicado y el 30 de noviembre se firmaría la financiación. El intendente Claudio Larraza será parte de esa firma. Mientras tanto, cada vez hay más actividad en los caminos de acceso a las áreas, con equipos que llegan a diario.