Avanza la construcción del SUM de la EPET N° 1 de Cutral Co

La ejecución se lleva adelante bajo la modalidad de obra delegada, mediante un trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno de la Provincia del Neuquén.

La obra contempla una superficie de 810 metros cuadrados e incluirá un gimnasio, cocina, sanitarios, hall de acceso y espacios destinados al área técnica. El objetivo es que pueda inaugurarse en marzo próximo.

Actualmente, las tareas se concentran en la construcción de plateas y el levantamiento de mamposterías, etapas que permitirán avanzar con la estructura del edificio.

Durante la recorrida, Rioseco destacó la importancia de concretar un reclamo histórico de la institución. “Es una obra que la escuela reclama hace 50 años. Había que tomar la decisión política para hacerla y la estamos haciendo en conjunto con la Provincia. Soñamos con inaugurarla en marzo para que los chicos puedan disfrutar del gimnasio”, expresó.

La ejecución se lleva adelante bajo la modalidad de obra delegada, mediante un trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno de la Provincia del Neuquén. El proyecto tiene un plazo de ejecución de 270 días corridos y, según se informó, avanza conforme a lo planificado.

De esta manera, la EPET N° 1 se encamina a concretar una infraestructura fundamental para fortalecer las actividades educativas, deportivas y recreativas de su comunidad.