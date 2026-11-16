Copelco informó que el próximo martes 17 de noviembre se realizará un corte programado del suministro eléctrico en el horario de 7 a 12, debido a tareas de mantenimiento y despeje de línea de media tensión.
Según se comunicó, la interrupción del servicio afectará a los asociados de los siguientes sectores de la ciudad:
- Aeropuerto.
- Parque de la Ciudad.
- Parque Solar.
- Viñedos.
Desde la cooperativa solicitaron a los usuarios de las zonas mencionadas tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el período de suspensión del servicio.