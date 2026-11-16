Anuncian corte programado de energía eléctrica en distintos sectores de Cutral Co

Para mañana martes 17

Copelco informó que el próximo martes 17 de noviembre se realizará un corte programado del suministro eléctrico en el horario de 7 a 12, debido a tareas de mantenimiento y despeje de línea de media tensión.

Según se comunicó, la interrupción del servicio afectará a los asociados de los siguientes sectores de la ciudad:

Aeropuerto.

Parque de la Ciudad.

Parque Solar.

Viñedos.

Desde la cooperativa solicitaron a los usuarios de las zonas mencionadas tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el período de suspensión del servicio.