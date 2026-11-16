Sigue la campaña de vacunación de la cooperativa Copelco

Fue en avenida Carlos H. Rodríguez y Roca.

Hoy, se concretó una nueva jornada de vacunación para que las y los vecinos puedan completar el calendario nacional vigente.

La actividad la llevó a cabo el personal del servicio de enfermería de la cooperativa Copelco. En esta ocasión fue en el bulevar de Carlos H. Rodríguez y Roca, durante la mañana hasta las 13.

Aquellas vecinas y vecinos que tuvieran el calendario incompleto de vacunación, podían recibir la dosis correspondiente.

Además, se hizo el control de la glucemia y de tensión arterial para quienes así lo quisieran. Además, se puso a disposición frutas para servirse, después de los controles.

“Hoy nos favoreció el día y la gente colaboró Estaremos en diferentes sectores de la ciudad. Pueden acercarse las personas a partir de los 18 años”, concluyó una de las enfermeras.