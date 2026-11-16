El hospital de Cutral Co y Plaza Huincul desarrolla soluciones a medida con tecnología 3D

El proyecto comenzó a partir de un desafío planteado por un médico, que impulsó la fabricación de una prótesis.

El hospital Cutral Co Plaza Huincul cuenta con un laboratorio de impresión 3D que permite fabricar prótesis, férulas y componentes para reparar equipamiento hospitalario. La iniciativa nació a partir de la necesidad de dar respuesta a un paciente y hoy constituye una herramienta clave para resolver distintas demandas del establecimiento.

El proyecto comenzó a partir de un desafío planteado por un médico, que impulsó la fabricación de una prótesis. A partir de esa necesidad, el Servicio de Ingeniería, Mantenimiento y Electromedicina gestionó la adquisición de una impresora 3D y desarrolló conocimientos propios en diseño y fabricación de piezas.

Lucas Chandía, ingeniero electrónico del servicio, explicó que el laboratorio fue ampliando sus capacidades con el tiempo y tuvo un crecimiento significativo durante la pandemia.

Actualmente, uno de sus principales trabajos es la elaboración de férulas y prótesis personalizadas, diseñadas de acuerdo con los requerimientos de los profesionales de Kinesiología y las necesidades de cada paciente. También permite fabricar piezas plásticas que no se consiguen en el mercado y que son necesarias para reparar equipos hospitalarios.

Uno de los ejemplos más destacados ocurrió durante la reparación de un equipo de calefacción. Luego de una falla que provocó la rotura del ventilador del motor, el equipo diseñó e imprimió un repuesto desde cero. En apenas 24 horas, y tras realizar también el reemplazo de los rodamientos, lograron recuperar el funcionamiento del equipo.

Chandía destacó que el hospital fue uno de los primeros de la provincia en incorporar esta tecnología y desarrollar capacidades propias para diseñar e imprimir componentes.

El laboratorio forma parte de las tareas cotidianas de un servicio que también se ocupa del mantenimiento del equipamiento médico, las instalaciones especiales y los sistemas eléctricos del establecimiento.

“Nosotros trabajamos en las sombras para que el hospital quede funcionando”, resumió Chandía, al destacar la importancia del trabajo técnico que permite sostener las condiciones necesarias para la atención de los pacientes.