Cutral Co y Sierra Grande, dos localidades resilientes, hermanadas por el GNL

Se realizó la primera jornada de audiencia ambiental por el Proyecto GNL en Sierra Grande

Este lunes 16 de noviembre más de 200 oradores se presentaron en la audiencia ambiental para la construcción de un gasoducto, un poliducto (como la que se hizo en Huincul), la construcción de un complejo industrial y la instalación de dos buques licuefactores.

Fue en el gimnasio municipal, arrancó hablando el gobernador Alberto Wereltinek y luego se hizo la presentación técnica de YPF y de los consultores ambientales.

¿Por qué Cutral Co/Plaza Huincul están hermanadas con Sierra Grande? Porque vivieron una profunda crisis económica durante el gobierno de Carlos Menem, de raíz neoliberal.

A Sierra Grande le fue peor que a la comarca petrolera. Quedó en un desierto sin matriz económica y apenas sobrevivió.

Antes del estudio de impacto ambiental y de las preocupaciones de ambientalistas, de las palabras del gobernador, vale escuchar a la voz de vecinos y vecinas. Algunos de Sierra Grande, pero muchos de San Antonio Oeste y Las Grutas donde muchos se mudaron.

Una mujer que da talleres de oficios dijo que en marzo tenia 26 alumnos y 19 no tenían trabajo y que ahora todos tienen empleo. Que el local gastronómico que iba a cerrar ahora atiende a 150 personas.

Una joven de SAO contó que su familia era de Sierra Grande y que se tuvieron que ir. Y ahora ella va a volver con trabajo.

Un obrero de la construcción dijo que su familia lleva 5 generaciones en Sierra Grande, que pronto será abuelo y cree que su nieto se va a poder quedar.

Y allí es donde Sierra Grande se hermana con Cutral Co y Plaza Huincul. Es gente de desierto, dura, resistente, que capaz no sabe cómo ganarle a la economía global pero tampoco sabe rendirse.

En la audiencia se planteó una antítesis. Por un lado el estudio de impacto ambiental planteó que el impacto sería bajo y reversible en cuanto al gasoducto y poliducto. Falta la construcción del complejo industrial y los buques.

Ambientalistas plantearon inconsistencias. Pero sobre todo sobre la presencia de los buques. Los puntos más reclamados fueron la afectación de la pesca artesanal, del turismo y la posibilidad de que se genere daños a la fauna marina, sobre todo ballenas y delfines.

La defensa del proyecto argumentó la generación de puestos de empleo, principalmente. Y la inversión en infraestructura a partir de una mejora en los ingresos

Este martes continúa la audiencia.