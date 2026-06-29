YPF sumó a las empresas ENI (italiana) y XRG (árabe) para extraer gas cerca de Cutral Co

Será necesario que la nueva empresa, llamada UPC ARLNg I, tenga la concesión de las áreas que ahora están en manos de YPF únicamente

El proyecto Argentina GNL (Gas Natural Licuado) avanzó un poco más. El CEO de YPF, Horacio Marín, anunció la conformación de una sociedad para realizar la explotación de las áreas cercanas a Cutral Co y Plaza Huincul, Las Tacanas I y II, Meseta Buena Esperanza I y II y Aguada Villanueva Norte.

Estas áreas actualmente fueron cedidas a YPF, primero para explotación convencional cuando la petrolera argentina acordó la salida de Pluspetrol. Y luego el gobernador Rolando Figueroa firmó una concesión de explotación no convencional exclusivamente para YPF porque el gas que se utilizará proviene de la formación Vaca Muerta.

Ahora se conformará una sociedad de objeto único para realizar la explotación de esas áreas y será necesaria una nueva concesión, esta vez para la nueva empresa que se llama UPCO ARLNG I. De esta empresa YPF es propietario en un 36% mientras que ENI tendrá el 32% y XRG el otro 32%.

“Estamos dando un paso más en el desarrollo de Argentina LNG. El ingreso de Eni y XRG al upstream fortalece la cadena de valor del proyecto y nos permite avanzar hacia su desarrollo a escala global”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

A partir de la firma de los acuerdos, estos bloques quedarán dedicados al desarrollo del proyecto Argentina LNG. Guido Brusco, Chief Operating Officer de Global Natural Resources de Eni, comentó, “nuestra entrada en la cuenca no convencional de Vaca Muerta, junto a YPF y XRG, fortalece la capacidad de Eni para desarrollar recursos de gas a escala mundial y convertirlos en GNL competitivo para los mercados internacionales. Vaca Muerta es una de las cuencas no convencionales más ricas del mundo en términos de recursos: nuestra participación nos posiciona a lo largo de toda la cadena de valor, desde el upstream argentino hasta el suministro de GNL a clientes internacionales, generando valor mientras contribuimos a la seguridad energética global”.

Por su parte, Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG, afirmó, “Argentina tiene el potencial de desempeñar un papel cada vez más importante en la satisfacción de la creciente demanda mundial de gas natural, y proyectos como ARGENTINA LNG serán clave para aprovechar esa oportunidad. Vaca Muerta es uno de los recursos de gas más atractivos del mundo, y esta transacción le da a XRG un rol directo en impulsar un proyecto con la escala, la calidad y el potencial a largo plazo para convertirse en una nueva fuente significativa de suministro confiable de GNL para los mercados globales. Estamos muy contentos de asociarnos con YPF, un socio altamente capaz y estratégico con amplia experiencia en el sector energético”.