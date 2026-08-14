Plaza Huincul: por dónde avanza el operativo de calles después del temporal

Desde el municipio se detalló cuáles son los barrios y sectores a los que se llegó.

Después del temporal que provocó el anegamiento de calles y determinados sectores, el municipio de Plaza Huincul continúa con un operativo de mantenimiento de calles, bacheo y limpieza.

Intervienen maquinarias y personal municipal en distintos sectores de la ciudad.

Se informó que las tareas se concentraron principalmente en los barrios Altos del Sur, Norte, Marcelo Berbel, Otaño, Central y Zona de Chacras, donde se realizaron trabajos destinados a recuperar las condiciones de circulación, retirar material acumulado y mejorar la transitabilidad de las calles.

Por otra parte, las precipitaciones registradas durante este período, sumadas a la presencia de nieve y las bajas temperaturas, generaron condiciones particularmente complejas para las calles de tierra y sectores que requieren mantenimiento periódico.

Los informes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) registraron durante este período condiciones de inestabilidad, con lluvias y nevadas en distintos sectores de la provincia que superan la media habitual en esta temporada.

En este contexto, desde el municipio se trabaja de manera progresiva para atender los sectores más afectados. Algunas calles deben atravesar primero un proceso de drenaje antes de poder avanzar con el relleno, nivelación y compactación del terreno, ya que la incorporación de material sobre superficies todavía saturadas de agua no permite obtener resultados adecuados y duraderos.

En la medida en que las condiciones del suelo lo permiten, las cuadrillas municipales avanzan con la incorporación de material calcáreo, emparejamiento y recuperación de la superficie de circulación, priorizando los sectores que presentan mayores dificultades.

Los trabajos continuarán durante los próximos días, con el objetivo de alcanzar progresivamente a los distintos barrios y recuperar las condiciones de transitabilidad afectadas por el temporal.

Desde la municipalidad se solicita a los vecinos circular con precaución en los sectores donde se encuentra trabajando la maquinaria, respetar las indicaciones del personal y comprender que algunas intervenciones requieren tiempos de espera vinculados al drenaje natural de las calles.

Huincul sostiene el trabajo en territorio para recuperar las calles y espacios públicos afectados, dando respuesta a las necesidades de cada sector de la ciudad.