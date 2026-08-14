Abren la convocatoria para integrar el coro infantil del Pichi Tremn Tahuen 2026

La actividad está destinada a niños y niñas de entre 5 y 14 años.

Se encuentra abierta la convocatoria para participar en los ensayos del coro infantil con el fin de integrar la nueva edición del festival Pichi Tremn Tahuen.

La actividad está destinada a niños y niñas de entre 5 y 14 años. Los ensayos se realizarán los días martes a las 18:30 horas en la Casa de la Historia, ubicada en la intersección de Sáenz Peña y Ruta Nacional N° 22.

Para obtener información sobre el inicio de las prácticas o completar la inscripción, los interesados deben comunicarse al correo electrónico culturacco@gmail.com.