YPF y sus socios presentaron al RIGI la puesta en producción de las áreas cercanas a Cutral Co y Huincul

Marín dijo "es un paso fundamental para avanzar con el proyecto"

YPF perforará en tres áreas cercanas a Cutral Co y Plaza Huincul hacia la formación Vaca Muerta, para producir gas, transportarlo hacia Río Negro y, por mar, venderlo a distintos países del mundo luego de transformarlo en GNL.

Esa es la explicación corta, para llegar a ese punto, todavía faltan bastantes puntos a cumplir en la lista y uno de ellos es la presentación del proyecto al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).

Antes de hacer esta presentación, el gobierno provincial gestionó que las inversiones en producción (upstream) también se consideren en el RIGI, lo que implicó intensas negociaciones. En paralelo YPF firmó con Eni (Italia) y con XRG (Arabia Saudita) primero un acuerdo, después un compromiso y finalmente constituyó una sociedad de objeto único. Y además negoció con Pluspetrol el 50% que tenía la empresa sobre las tres áreas involucradas: Las Tacanas, Meseta Buena Esperanza y Aguada Villanueva. Una vez cumplidos esos pasos el gobierno provincial entregó primero la concesión convencional y después la de No Convencional para que pudieran perforar en Vaca Muerta.

Ahora sí, cumplidos todos esos pasaso, el proyecto, impulsado por YPF, Eni y XRG, hizo su presentación en el RIGI y esperará que el gobierno nacional lo acepte.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF afirmó, “la adhesión al RIGI es un paso fundamental para avanzar con un proyecto que abrirá una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía. Estamos hablando de una plataforma de crecimiento que generará empleo, desarrollo tecnológico, proveedores locales y una inserción internacional inédita para nuestro país”.

Y YPF hablan de miles de puestos de trabajo en todo el proyecto (no solo en la comarca petrolera), de desarrollo y crecimiento. Son buenas noticias, pero también hay que ser prudentes porque la explosión petrolera atrae beneficios y múltiples desafíos. Todavía hay tiempo, faltan puntos a cumplir en la lista de tareas por hacer.

La primera obviamente es que el gobierno nacional acepte el proyecto y lo incorpore al RIGI, pero en el mismo proceso se busca financiamiento internacional.

Durante la etapa de construcción del proyecto, una parte sustancial de la inversión será financiada bajo un esquema de Project Finance, obtenida en los mercados internacionales, una de las soluciones más utilizadas a nivel mundial para grandes proyectos de

infraestructura energética. Este financiamiento estará respaldado por contratos de exportación de largo plazo con compradores

internacionales con calificación “investment grade”, dice el comunicado de YPF.

Pero todavía ese financiamiento está firmado. Cuando lo esté será el verdadero punto de partida. Y a prestar atención porque cuando esté firmado el RIGI y la financiación, la provincia cobrará 175 millones de dólares para obras, que deberían ser para infraestructura de Cutral Co y Plaza Huincul, no? Ya que los primeros 150 millones financiarán infraestructura vial para Neuquén y Centenario.

Mientras todo ello ocurre, hay otra fecha a guardar, a prestar atención. Y es la audiencia ambiental para el desarrollo piloto, que se hará en Plaza Huincul el próximo 10 de septiembre.





