Néstor Rodríguez de ATE vinculó la salida de Cuevas y Franco a una campaña política y sindical

El secretario de ATE habló de la separación de un sector del gremio

El secretario general de ATE, Néstor Rodríguez, se refirió al alejamiento de un sector de la conducción local que decidió hacer pública su intención de trabajar fuera de la sede gremial.

El dirigente explicó que la diferencia surgió ante el pedido de un grupo de colaboradores, vinculados al área de salud, de trasladar sus tareas operativas al hospital. Rodríguez sostuvo que el trabajo debe realizarse desde la seccional y remarcó la importancia de mantener un equipo unificado que abarque las necesidades de todos los sectores, como educación y administración pública, evitando la división por organismos,.

Rodríguez informó que se encuentra revisando el estatuto del sindicato para determinar si corresponde que los integrantes de la comisión desempeñen sus funciones de manera externa a la sede central. En cuanto a su estilo de gestión, manifestó que busca ejercer un liderazgo basado en el trabajo en equipo y no una jefatura unipersonal.

Respecto al vínculo con la conducción provincial encabezada por Carlos Quintriqueo, el secretario aseguró mantener un diálogo fluido y estar alineado con las medidas dispuestas a nivel neuquino. En este sentido, señaló que el grupo que tomó distancia no participó en acciones recientes convocadas por la dirigencia provincial.

El dirigente vinculó estos movimientos con el inicio de una campaña política y sindical de cara al año 2027,. Afirmó que, a pesar de las diferencias internas, la organización continúa con sus tareas habituales.

Entre las actividades mencionadas, destacó:

La realización de una jornada con la participación de 350 afiliados .

. Avances en el convenio colectivo de Desarrollo Social .

. Gestiones por aumentos salariales en comisiones de fomento y municipios de tercera categoría, como Picún Leufú.

Finalmente, Rodríguez indicó que seguirá recorriendo los sectores de trabajo y que la representatividad de su gestión será evaluada por los afiliados en las instancias electorales correspondientes.