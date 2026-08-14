Plaza Huincul fue sede de una jornada de capacitación técnica de Newcom

Se desarrolló en las intalaciones del Club Plaza Huincul

La localidad de Plaza Huincul recibió una instancia de formación en Newcom dirigida a técnicos, profesores y jugadores de la disciplina.

La actividad se desarrolló de manera articulada con la Secretaría de Deportes de Neuquén. El objetivo del encuentro fue brindar herramientas y conocimientos orientados al perfeccionamiento de la práctica deportiva.

La capacitación contó con la participación de aproximadamente 40 personas, quienes trabajaron en la incorporación de conceptos para optimizar el desempeño en esta actividad.