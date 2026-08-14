El Instituto de Formación Docente 1 de Cutral Co tiene nuevas autoridades

Carlos Fuentes será el nuevo director, junto con José Otarola y Laura Luca

Se realizó una elección entre sus integrantes aunque solamente había una lista que había presentado su proyecto para desarrollar dentro de la institución.

El IFD 1 tiene una larga trayectoria de formación de docentes de nivel inicial y primario pero tiene por delante grandes desafíos, como la educación formal en general.

Según la información suministrada este jueves por la noche fueron electos Carlos Fuentes como director, José Otarola como vice director y Laura Luca como secretaria académica.

Se hizo una elección formal, con urnas y volantes que luego del escrutinio determinó que hubo 147 votos a favor de la dirección de Fuentes, tres votos en blanco, uno nulo y 9 negativos.