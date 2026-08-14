Cutral Co: policía mapea la red de microtráfico de drogas, ayer allanaron 9 viviendas en forma simultánea

Consiguieron dar con lugares donde se acopia droga y donde se ocultan armas y municiones

La policía Antinarcóticos de Cutral Co y Plaza Huincul trabaja para desentrañar el mapa que utilizan los vendedores de droga para trasladar y ocultar mercancía.

Hace un mes detectaron puntos de venta de droga pero una tarea más detallada de los datos obtenidos les permitió encontrar otra serie de viviendas que se encontraban relacionadas con los denominados “kiosco narco”.

A partir de esas pesquizas, se logró establecer la ubicación de un punto de expendio de sustancia estupefaciente y varios domicilios aledaños que funcionaban como vivienda de ocultamiento y acopio de sustancia estupefacientes. También otros domicilios dado que allí se estarían ocultando armamento y cartuchería en general.

Por orden del fiscal Gastón Liotard se realizaron en simultáneo nueve allanamientos que se extendieron hasta horas de la noche y que implicaron un importante despliegue de personal policial.

Tras el procedimiento se secuestraron 150 gr. Canabis Sativa,; 8 teléfonos celulares, balanzas en funcionamiento, dinero en efectivo que ronda la suma de casi 2 millones de pesos moneda nacional, gran cantidad de cartuchos de armas de fuego de diversos calibres como cartuchos calibre 12/70; calibre 22; 9 mm., entre otros; una contadora de billetes equipos de comunicaciones como Handy o HT, como saldo final las diligencias culminaron con (02) Dos Personas que fueron imputadas penalmente en relación a la cusa tramitada, siendo un hombre de 53 años y una mujer de 34 años.

El operativo contó con la colaboración de personal de la Departamento Antinarcóticos de la Confluencia (Neuquén); Div. Antinarcóticos Vaca Muerta (Añelo); Div. Antinarcóticos del Pehuén (Zapala); personal de la Dirección de Seguridad Interior de la Comarca, precisamente; el Departamento Comando Radioeléctrico.