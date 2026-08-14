El MPN tiene lista única en la seccional de Plaza Huincul

La fecha de elecciones internas está prevista para el próximo 23.

La lista Celeste y Blanca que había reservado color fue la única que presentó la nómina de cargos para la seccional Plaza Huincul del Movimiento Popular Neuquino.

La fecha para las elecciones partidarias está prevista para el próximo 23 de agosto. Anahí Bobadilla -la actual presidenta de la seccional- continuará en el cargo y la nómina continúa con Ariel Alejandro Yáñez como vicepresidente 1°; Carina Leuci, como vice 2°; Santiago Soto como secretario genearl; Adriana Campos como prosecretaria general; Tomás Ezequiel Sandova como secretario de Acción Política.

En la secretaría de prensa está Blanca Dumigual; Miguel Antonio Linconao ocupará el cargo de secretario de actas; Mariana Pérez como tesorera y Gastón Sarmiento como protesorero.

La lista se completa con los vocales titulares María Silvia Vidalled; Nelson Catalán, Nancy Rouret; Andrés Ormaechea; Claudia Garrido; Teodoro Aníbal Parra; Marcela Mabel Otrola, Walter Rafael Cheuquel. Los vocales suplentes serán Graciela Barros, Fabio Schwab; Cristina Espinoza; Walter Rojas Venegas, Lucía Campos y Emanuel Campos Leuci.