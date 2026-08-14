Este es el pronóstico para el viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó cuál es el pronóstico para este viernes en la comarca petrolera.
Para hoy, la temperatura máxima será de 11° Centígrados y la mínima de 8° Centígrados hacia la noche.
El viento se presentará del noreste a 16 kilómetros en el día con ráfagas de 16 kilómetros; para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 15 kilómetros con ráfagas de 20 kilómetros.
El cielo estará parcialmente nublado en el día y se cubrirá hacia la noche.
Para el sábado, la temperatura máxima será de 13° y la mínima de 5° Centígrados.