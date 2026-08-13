Reclaman la implementación de la jornada completa en la escuela rural N°176 de Challacó

La comunidad educativa de la Escuela Rural N°176 del paraje Challacó reclama desde hace años la implementación de la jornada completa para la institución, que actualmente es la única escuela rural de Cutral Co y Plaza Huincul que no cuenta con esta modalidad.
Desde ATEN Cutral Co y Plaza Huincul expresaron su acompañamiento al pedido y señalaron que el proyecto para implementar la Jornada Completa ya cuenta con la aprobación de la Supervisión de Nivel Primario de la modalidad.
Según indicaron desde el gremio, el trámite se encuentra actualmente a la espera de la aprobación de la dirección de Ruralidad, instancia necesaria para que la propuesta pueda concretarse.
“La comunidad educativa hizo su parte. Ahora es el Estado el que tiene que dar respuestas”, plantearon desde ATEN al respaldar el reclamo de docentes, estudiantes y familias de la institución.