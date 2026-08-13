Dirigentes de ATE Cutral Co y Plaza Huincul anunciaron su alejamiento del secretario general

Señalaron diferencias con Néstor Rodríguez con su forma de conducción y con el rumbo gremial

Integrantes de la conducción local de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Cutral Co y Plaza Huincul comunicaron su decisión de alejarse del secretario general, Néstor Rodríguez, al señalar diferencias con su forma de conducción y con el rumbo gremial de la organización.

La decisión fue comunicada a través de un mensaje dirigido a los afiliados y lleva la firma de la secretaria adjunta, Anabela Cuevas; la secretaria de Diversidad y Género, Mariela Franco; y el equipo de delegados.

En el comunicado, las dirigentes expresaron que resolvieron tomar distancia de Rodríguez porque “no comulgamos con su forma de conducir” y consideran que “nuestros caminos gremiales ya no son los mismos”.

A pesar del alejamiento, señalaron que continuarán desarrollando su actividad gremial desde el ámbito hospitalario y que mantendrán el compromiso asumido durante las elecciones internas, en las que fueron elegidas para representar a los trabajadores.

Finalmente, remarcaron que continuarán a disposición de los trabajadores de los distintos sectores para acompañar reclamos, escuchar sus planteos y defender sus derechos.

La decisión marca una nueva etapa dentro de la representación local de ATE y expone diferencias internas respecto de la conducción del gremio en la comarca petrolera.