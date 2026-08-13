Plaza Huincul: una iglesia recibió la certificación del Registro Nacional de Cultos

Se trata de la Iglesia Pentecostal Prosigo La Meta, del barrio Marcelo Berbel.

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, recibió al director de Culto de la provincia, Mario Vázquez, al pastor Víctor Muñoz y a integrantes de la Iglesia Pentecostal Prosigo La Meta, del barrio Marcelo Berbel.

Durante el encuentro se realizó la entrega de la certificación de inscripción en el Registro Nacional de Cultos, un reconocimiento oficial que permite a las instituciones religiosas avanzar con diferentes gestiones legales, bancarias e institucionales.

El proceso de inscripción fue realizado con el asesoramiento de la dirección General de Cultos, dependiente del Ministerio Jefatura de Gabinete, a través de la secretaría de Enlace Institucional.

Según se informó, la Iglesia Pentecostal Prosigo La Meta es la primera institución religiosa de Plaza Huincul en completar este proceso y recibir la documentación correspondiente.

El rol social de las iglesias

Durante la reunión, Larraza destacó el trabajo comunitario que desarrollan las distintas iglesias de la ciudad y su acompañamiento a familias y sectores que atraviesan diferentes necesidades.

“En Plaza Huincul creamos la dirección Municipal de Culto para trabajar de forma conjunta con todas las comunidades religiosas y generar vínculos que nos permitan un mayor abordaje social”, expresó el jefe comunal.

En ese sentido, valoró la tarea que llevan adelante las instituciones religiosas y señaló que muchas veces su presencia permite acompañar a sectores de la comunidad donde el Estado no alcanza a llegar.

Del encuentro también participaron la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Plaza Huincul, Soledad de la Cruz, y el director de Culto municipal, José Carrizo, área que depende de dicha Secretaría.