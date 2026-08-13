Cutral Co: la comisión del barrio Pampa impulsa una colecta para celebrar el Día del Niño

La comisión barrio Pampa lanzó una campaña solidaria para recolectar juguetes, pelotas de fútbol, golosinas y galletitas, que serán entregados y sorteados durante los festejos por el Día del Niño.
A través de una convocatoria dirigida a los vecinos, los organizadores invitan a toda la comunidad a colaborar con donaciones que permitan hacer posible la celebración. Los elementos solicitados incluyen juguetes en buen estado o nuevos, pelotas de fútbol, además de golosinas y galletitas que serán repartidas entre los niños que participen de la actividad.