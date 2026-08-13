Plaza Huincul: si necesitás renovar la licencia de conducir para cargas generales habrá capacitación

Desde la subsecretaría de Capacitación del municipio huinculense se confirmó la realización de cursos destinados al acceso y renovación de licencias de conducir para vehículos de cargas generales, clases C, D y E.
Para solicitar turno se puede hacer vía WhatsApp al 11 3700-5618. La atención personalizada se realiza de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.
Los días y horarios correspondientes a cada uno de los cursos son los siguientes:
Cursos de Cargas y Pasajeros
Curso FIU: del 20 al 22 de agosto, de 8:00 a 16:00 horas
Curso de renovación: 21 de agosto, de 16:00 a 21:00 horas.
Para el certificado de Habilitación – Mercancías Peligrosas
Curso de renovación: 24 de agosto, de 8:00 a 16:00 horas.