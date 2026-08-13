Calarame, de funcionaria judicial de Cutral Co ¿a jueza en Zapala?

Falta la instancia final y decisiva, la entrevista personal

Andrea Calarame, funcionaria judicial en Cutral Co, quedó primera en el orden de mérito técnico del concurso para juez de Ejecución Penal del interior de Neuquén.

Lo consiguió con un excelente exámen técnico, donde obtuvo 31/40 puntos, gracias a su conocimiento técnico. Calarame trabaja todo los días con el sistema de Ejecución Penal porque se desempeña en la Oficina de Seguimiento y Ejecución Penal de Cutral Co.

Con este resultado pasó al frente de la competencia y desplazó al segundo lugar a Xavier Areses, jefe del servicio penitenciario bonaerense que había comenzado en el primer puesto gracias a sus antecedentes. Areses es abogado egresado de la Universidad Católica de Salta, posee una maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, se encuentra finalizando una especialidad en Derecho Constitucional en la UNLP y cursando el Doctorado en Derecho en dicha casa de estudios.

La diferencia entre ambos es de 1,04 puntos, por lo que la etapa de entrevista personal será clave. El cargo tiene sede en Zapala.