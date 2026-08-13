Finaliza el operativo de asistencia a camioneros en Plaza Huincul

Los transportistas fueron derivados hasta Cutral Co, a la espera de seguir avanzando.

El director de Defensa Civil de Plaza Huincul, Darío Diocare, informó sobre el despacho de los camiones que permanecían varados en el expredio del ferrocarril debido a las condiciones climáticas.

Los vehículos iniciaron su marcha hacia Cutral Co con el objetivo de continuar el trayecto hacia el paso internacional Pino Hachado, que habilitó el tránsito de manera parcial.

Estado del predio y cambios logísticos: Diocare explicó que el terreno utilizado para el estacionamiento de los transportes quedó deteriorado por la lluvia y la nieve, provocando que varios camiones quedaran encajados en el barro.

Ante esta situación, el funcionario decidió establecer un puente directo desde Senillosa hacia Cutral Co, evitando el ingreso al predio local hasta que el suelo sea compactado y reparado.

Durante la semana, se brindó asistencia a conductores provenientes de Brasil, Paraguay y diversas provincias argentinas, quienes llevaban días de demora por el cierre de los pasos fronterizos.

El operativo incluyó:

Alimentación: Entrega de viandas y uso de las instalaciones del barrio Central para las comidas.

Entrega de viandas y uso de las instalaciones del barrio Central para las comidas. Higiene: Acceso a duchas en el Club Petrolero.

Acceso a duchas en el Club Petrolero. Organización: Trabajo conjunto con el Sindicato de Camioneros y el personal de tránsito y transporte municipal.

El director destacó la coordinación con Sandro Botrón, subsecretario de Protección Civil de Cutral Co, para gestionar el flujo de camiones en la zona.

El responsable de Defensa Civil señaló que el personal municipal debió realizar tareas de control sobre la ruta debido a la ausencia de asistencia policial en la jurisdicción, lo que implicó riesgos para los empleados de las direcciones de tránsito y transporte.

Se espera que la mejora en el clima permita normalizar la circulación internacional durante la próxima semana, una vez que se activen completamente los centros de frontera.