Así se juega la fecha 21 del Torneo Oficial de Lifune

Los tres equipos de la comarca petrolera juegan el fin de semana largo por la ante última fecha del torneo. Los de Cutral Co juegan de visitante y Petrolero como local.
Alianza, ya campeon de la competencia, visita a Río Grande en Neuquén. Petrolero por su parte, juega como local frente a a Deportivo Rincón. Ambos juegan su partido el día lunes 17 de agosto.
Rivadavia por su parte juega frente a Confluencia en la cancha de Sapere el día sábado en el este neuquino en reserva y Primera. Solo resta conocer cuando se le dará fin al torneo.