Atención adultos mayores, habrá vacunación y prevención de estafas en el barrio Uno

En el marco de la propuesta denominada “Comunidades que Cuidan”.

Plaza Huincul llevará adelante durante agosto una serie de encuentros destinados a adultos mayores de distintos barrios de la ciudad, en el marco de la propuesta denominada “Comunidades que Cuidan”.

La iniciativa tiene como objetivo generar espacios de encuentro, acompañamiento y participación, donde los adultos mayores puedan acceder a diferentes servicios y actividades, además de compartir sus inquietudes y propuestas.

Durante las jornadas se realizarán controles de salud y vacunación, esta última a cargo del personal de enfermería de Copelco. También habrá juegos y actividades recreativas, asistencia y orientación para el manejo de redes sociales sobre todo para evitar estafas y un espacio destinado a escuchar las necesidades de los participantes.

El próximo encuentro será el martes 18 de agosto, de 11 a 13 horas, en el Club Dinos, destinado a vecinos adultos mayores del barrio Uno.

Finalmente, el martes 25 de agosto, también de 11 a 13 horas, la actividad se desarrollará en el Salón Municipal y estará dirigida a adultos mayores del barrio Otaño.

Desde la organización destacaron la importancia de promover espacios comunitarios que permitan acompañar a los adultos mayores, favorecer la participación y generar instancias de encuentro entre vecinos.