Habrá corte programado de energía en Cutral Co

Para mañana jueves 13

Copelco informó que este jueves 13 de agosto se realizará una suspensión provisoria y programada del suministro eléctrico debido a tareas de despeje de líneas de media tensión y mantenimiento de una subestación transformadora.

Según el comunicado, la interrupción está prevista entre las 9:00 y las 13:00 horas y afectará a distintos sectores de la ciudad de Cutral Co.

El corte alcanzará al sector del barrio 25 de Mayo, desde Los Copihues hasta Los Cipreses y desde Eguinoa hasta J. J. Valle.

Asimismo, la suspensión alcanzará a usuarios singulares, entre ellos IFD N.º 1, Supervisión Escolar, Farmacia Amuyen, Limay Revestimientos, Carnicería Luisito, Carnicería La Herradura y Estudio Rearq.