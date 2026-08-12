El hospital de Cutral Co y Plaza Huincul abrió la convocatoria para maestra jardinera

Inscripción al Registro Anual Eventual para el puesto de Maestra Jardinera

El hospital Cutral Co y Plaza Huincul “Dr. Aldo V. Maulú” informó la apertura de la inscripción al Registro Anual Eventual para el puesto de Maestra Jardinera, destinado a desarrollar tareas vinculadas con la estimulación psicomotriz de niños y niñas en jardín maternal.

La convocatoria establece que la inscripción se realizará únicamente el martes 18 de agosto de 2026. Las personas interesadas deberán enviar la documentación requerida en un solo archivo, en formato PDF, al correo electrónico concursoshospitalcutralco@gmail.com. En el asunto del mensaje deberán consignar: “Puesto-Apellido y Nombres”.

Entre los requisitos excluyentes se encuentra contar con título de Maestra Jardinera o Profesora de Jardín de Infantes, expedido por una institución educativa reconocida. No se aceptarán constancias de título en trámite.

También será necesario presentar DNI, currículum vitae con los antecedentes laborales y educativos correspondientes, formulario de inscripción y declaración jurada, además de las constancias requeridas por la normativa vigente. La convocatoria contempla, asimismo, requisitos vinculados con la edad, residencia en la provincia de Neuquén y domicilio en Cutral Co o Plaza Huincul.

Las personas postulantes deberán presentar también la Constancia del Registro de Violencia Familiar y de Género, correspondiente a la convocatoria, y el Certificado de Libre Deuda del Registro Provincial de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as. Las capacitaciones o cursos relacionados con el puesto serán considerados como antecedentes preferentes.

Cronograma de la convocatoria

El proceso de selección contempla las siguientes fechas:

18 de agosto: inscripción y presentación de documentación.

inscripción y presentación de documentación. 19 de agosto: revisión provisoria de la documentación.

revisión provisoria de la documentación. 24 de agosto: revisión final.

revisión final. 27 de agosto: entrevista.

El puesto corresponde a personal eventual, con una jornada laboral de 40 horas semanales.

Las actas correspondientes a cada etapa serán publicadas para que las personas postulantes puedan realizar el seguimiento del concurso y conocer su condición. En caso de impugnaciones, deberán ser enviadas al correo electrónico utilizado para la inscripción dentro de las 48 horas hábiles correspondientes.

Para obtener mayor información, se encuentra habilitado el teléfono 0299 4965028, correspondiente al hospital Cutral Co y Plaza Huincul.