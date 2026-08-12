CIART 1: invitan a taller de modelado en Cutral Co

Para niñas y niños de 6 a 9 años

Se encuentra abierta la propuesta de un Taller de Modelado destinado a niños y niñas de 6 a 9 años, con el objetivo de brindar un espacio recreativo y creativo donde puedan explorar su imaginación y desarrollar diferentes producciones a través del modelado.

La actividad se realizará los días miércoles, de 16:30 a 17:50, y está orientada a que los participantes puedan crear, imaginar y dar forma a sus propias ideas mediante distintas técnicas y materiales. El taller tendrá lugar en Ciart1/Fobam, Olascoaga 56 C-C. Para participar, se solicita presentar fotocopia del DNI.