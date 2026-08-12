Plaza Huincul: Reparan las calles después del temporal

Los equipos del parque automotor municipal avanzan por distintos sectores.

Después de varios días de temporal que incluyó lluvia y nieve, desde el municipio huinculense se avanzó con el mejoramiento de las calles de tierra en diferentes sectores.

Los operadores de las máquinas municipales están abocados a mejorar la transitabilidad y recuperar los sectores afectados. La idea es avanzar por las barriadas que se vieron más afectadas por la continuidad de días humedad.

La transitabilidad de vehículos en aquellos lugares donde no hay pavimento se complica tanto para los automovilistas como para peatones.