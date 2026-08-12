Camiones varados: esperan que 200 pasen hoy hacia Chile, más de 100 se fueron de Cutral Co pero vendrán otros

Se liberaron 150 lugares en Cutral Co, esperan que lleguen otros camiones desde Arroyito y Centenario

Con la mejora en el tiempo y la consecuente apertura del paso internacional Pino Hachado, ayer comenzaron a salir parte de los camiones que permanecían varados en distintos puntos de la provincia.

El director de Defensa Civil de la provincia, Carlos Cruz, explicó que al menos 150 camiones salieron desde Zapala hacia Las Lajas y una cantidad similar salió desde Cutral Co.

“En el día de ayer (martes) se liberaron cerca de 150 camiones a Las Lajas para poder utilizar lo máximo que se pueda hoy en el día”, dijo Cruz a Radio Sayhueque de Centenario. “Esperemos que podamos estar cercano a los 200 camiones, de que puedan circular hacia el vecino país y bueno, así sucesivamente hacia Cutral Co, donde teníamos prácticamente 500 camiones”.

Protección Civil de Cutral Co registró ayer cómo los camiones comenzaban a salir y liberaban la banquina. Luego una máquina vial del municipio hizo tareas de reparación de la zona.

Cruz contó que el martes se trabajó “en diferentes sectores, en Arroyito, en Centenario donde actualmente tenemos cercanos a 200 camiones” y agregó “veremos si hoy hay algún tipo de desplazamiento hacia lo que es Cutral Co dependiendo de la capacidad que podamos sacar de las lajas. que muchísimo trabajo”.