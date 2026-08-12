Petrolero Argentino definió el plazo para la presentación de listas antes de la asamblea

Mañana es el último día para presentar la lista para participar

El Club Social y Deportivo Petrolero Argentino de Plaza Huincul oficializó la convocatoria a su Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo 17 de agosto de 2026 a las 18:00 horas, como se había informado. El encuentro se desarrollará en la cancha de fútbol, ubicada en la calle 1° de Mayo 450.

De acuerdo con el orden del día establecido, la asamblea abordará la designación de socios para firmar el acta, la lectura y consideración de la Memoria, Inventario y Balance del ejercicio 2025, y la elección de miembros para la Comisión Directiva y el Órgano de Fiscalización.

En el marco del proceso electoral, se estableció que el jueves 13 de agosto a las 13:00 horas es el plazo límite para la presentación de listas de candidatos en la secretaría del club. Según el edicto firmado por el presidente Iván Alvarez y el secretario Juan José Figueroa, las listas deben entregarse por duplicado, contar con las firmas de los candidatos y tener un apoderado designado.

Esta instancia resulta clave para el futuro institucional del club, especialmente tras conocerse el interés de grupos de trabajo, como el encabezado por Marcos Ochova, quienes han manifestado su intención de participar en la conducción para coordinar las diversas disciplinas deportivas y sociales de la entidad.