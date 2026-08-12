Paso Pino Hachado: continúa habilitado y sigue el tránsito de camiones hacia Chile

Se informó que es obligatoria la portación de cadenas físicas.

Este miércoles por la mañana, el paso internacional Pino Hachado está habilitado desde las 9 hasta las 18.

Desde Vialidad Nacional se indicó que al igual que ayer, estará abierto durante este período de tiempo. Sin embargo, se aclaró que es obligatoria la portación de cadenas físicas.

La apertura de este paso permite que empiece a descomprimirse la cantidad de camiones varados en las diferentes ciudades, incluidas Cutral Co y Plaza Huincul.

Desde ayer se observó cómo comenzaron a adelantarse los vehículos pesados en las filas para estar listos a continuar viaje rumbo a Zapala. Ni bien empezó el operativo de retenes, se coordinó a través de Policía y de Protección Civil, cómo iba a realizarse la salida desde aquí.

La primera localidad que tiene los vehículos retenidos es Las Lajas. En el fin de semana se hizo un operativo para que los transportistas que estaban en Neuquén fueran trasladados hasta el autódromo de Centenario.