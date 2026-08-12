Chicos del CPEM 20 se sumaron a la Copa Robótica 2026 y recibieron el apoyo de Jesús San Martín

El presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, visitó al grupo de estudiantes del CPEM 20 de Cutral Co que viajarán hasta Zapala para seguir en competencia en la Copa Robótica 2026.

El equipo está compuesto por Nicole Flores, Leandro Gramajo, Carlos Seguel, Benjamín Baeza y Joaquín Zeballos, de 5.º año Comercial, quienes junto a sus profesoras Carina Rosell y Noelia Mercado conformaron el equipo que participa en la Copa.

Sin experiencia previa en robótica, se animaron a aprender, experimentar y resolver desafíos en equipo. El esfuerzo dio sus frutos: avanzaron a la semifinal entre más de 200 escuelas. El próximo desafío será el 22 de agosto en Zapala.

“Esta es una gran experiencia de aprendizaje, tecnología y trabajo en equipo”, destacó San Martín. “Además, quiero destacar especialmente que el CPEM N° 20 es la única escuela secundaria de Cutral Co que está participando en esta Copa de Robótica, llevando el nombre de nuestra ciudad y demostrando todo el talento, la creatividad y el compromiso de nuestros jóvenes”, agregó.

San Martín dijo que el grupo cuenta con todo su apoyo. “Es fundamental estar cerca de nuestros estudiantes, acompañar sus proyectos y generar oportunidades que los acerquen a la tecnología, la innovación y al conocimiento”, dijo.