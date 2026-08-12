Lencina, el DT de Alianza tras el campeonato: “el hincha se merece esta alegría”

El técnico reconoció el valor de su equipo y admitió que ya piensa en el Regional

Alianza se consagró nuevamente en el torneo oficial de Lifune, logrando su segundo título consecutivo y reafirmando su dominio en la región. Tras los festejos en el campo de juego, el director técnico del “Gallo”, Jorge ]”Pulpo” Lencina, dialogó con 299 Deportes y compartió sus sensaciones sobre este nuevo logro que llena de orgullo a toda la ciudad.

Un sentimiento especial para el pueblo “Celeste”

Apenas seis meses pasaron desde la última vuelta olímpica, pero para Lencina esta consagración tiene un sabor particular. “Son distintos campeonatos”, explicó el DT, recordando que el anterior cortó una larga sequía para el club. “Siento alegría porque se lo merecen los chicos que entrenan todos los días y bien. El hincha de Alianza se merece tener una alegría, y ver a la gente contenta es lo mejor que nos puede pasar”.

Lencina, quien tomó las riendas del equipo con el torneo ya en marcha, destacó la calidad humana y el compromiso de sus dirigidos. Definió al plantel como un “grupo noble” que se entrega al máximo en cada entrenamiento y partido. Además, tuvo palabras de agradecimiento para su propia familia, el sostén invisible detrás de su trabajo: “Ellos me bancan, estoy lejos, y estos pequeños regalos que te da la vida son lo mejor”.

Sin tiempo para el descanso

Fiel a la exigencia de un club grande como Alianza, el entrenador fue claro al marcar que los festejos serán breves. “Hoy se festeja y ya mañana hay que pensar en lo que viene, porque te lo demanda el club”, sentenció. Los objetivos inmediatos ya están marcados en el calendario: el Torneo Regional y la Copa Neuquén. “Acá no hay descanso. La semana que viene ya la gente se olvida y hay que estar armados para lo que sigue”.

Finalmente, el técnico no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a 299 Deportes que acompaña al equipo en cada kilómetro recorrido. “Siempre estuvieron, de local y de visitante”, destacó Lencina, subrayando lo importante que es para los jugadores —muchos de los cuales tienen a sus familias lejos— sentirse comunicados y seguidos por su gente a través de los medios.