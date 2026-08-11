Capacitarán en huerta orgánica en Cutral Co

En la sede barrial del barrio Colonia 2 de Abril

El próximo 19 de agosto se realizará en Cutral Co una capacitación abierta sobre huerta orgánica de primavera-verano, destinada a quienes quieran aprender a preparar y cuidar su propia huerta.

La actividad estará a cargo de la técnica agropecuaria Judith Oliveri y se desarrollará de 9:30 a 12 horas en la sede barrial del barrio Colonia 2 de Abril, ubicada sobre calle Challacó final.

Durante el encuentro se brindarán conocimientos y herramientas para la preparación y el cuidado de una huerta orgánica, en el marco de la temporada primavera-verano.