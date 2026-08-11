Plaza Huincul dictará un taller de lifting de pestañas y perfilado de cejas

En el barrio Uno

Plaza Huincul, a través de sus áreas de trabajo comunitario, anunció la realización de un taller de lifting de pestañas y perfilado de cejas, destinado a personas interesadas en incorporar conocimientos y técnicas vinculadas al cuidado y la estética personal.

La capacitación estará a cargo de la profesora Natalia Montecino y se desarrollará en la sede del barrio Uno de Plaza Huincul.

Según la información difundida, el taller se llevará a cabo los días lunes, de 9:30 a 12:00 horas, y abordará técnicas de lifting de pestañas y perfilado de cejas.