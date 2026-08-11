Trabajadores de maestranza y seguridad reclaman por falta de pago en escuelas y el hospital

Continuan con las medidas de fuerza

Trabajadores de la empresa CBS, que prestan servicios de maestranza en el hospital y de seguridad en establecimientos educativos, iniciaron medidas de fuerza ante la falta de pago de sus haberes. La situación afecta el normal funcionamiento de estas instituciones en Plaza Huincul.

Daniel Herrera, secretario de la CTA, informó que el conflicto comenzó el pasado viernes cuando la empresa comunicó que no contaba con una fecha de pago definida. Ante este panorama, se realizaron las denuncias en la Subsecretaría de Trabajo y los empleados resolvieron en asamblea mantener guardias mínimas y aplicar un “quite de colaboración”.

Según detalló el dirigente, la empresa había prometido realizar los depósitos el lunes por la tarde, pero luego postergó el plazo para el martes, argumentando que el sector de Salud aún no había transferido los fondos correspondientes a las facturaciones. Hasta la mañana de hoy, los trabajadores no habían recibido sus salarios.

Debido a la persistencia del incumplimiento, los manifestantes se trasladaron al Concejo Deliberante de Plaza Huincul con el objetivo de ser atendidos por los concejales. Buscan que el cuerpo legislativo intervenga o realice gestiones ante la recurrencia de estos problemas con la firma prestadora del servicio.

Herrera señaló que estas irregularidades con la empresa CBS son constantes y perjudican tanto los derechos de los trabajadores como la prestación de servicios a la población en las áreas de salud y educación.