Elecciones en Petrolero Argentino: ¿qué propone la nueva lista?

La encabeza Marcos Ochova

Marcos Ochova encabeza un grupo de trabajo que busca la conducción del Club Social y Deportivo Petrolero Argentino. En diálogo con este medio, el candidato detalló los pilares de su propuesta y analizó el presente de la institución.

— ¿Cómo surgió la iniciativa de crear un grupo de trabajo para presentarse en las elecciones del club?

— La idea surgió por parte de padres, hinchas, simpatizantes y exjugadores que tienen interés en trabajar en el club y actualmente no pueden hacerlo. Esto nos llevó a generar un proyecto integral para coordinar las actividades de básquet, bochas, folclore y fútbol. Planeamos implementar nuevamente las subcomisiones para organizar la parte deportiva, las competencias, la dirigencia y el aspecto social, con foco en la salud y educación de los jóvenes.

— ¿Cuál es su visión sobre la actualidad administrativa de la institución?

— Teníamos información sobre algunas deudas, pero el presidente informó que los pagos están al día. Al recibir esa aclaración, entendemos que el club se encuentra organizado y sin deudas en su administración.

— ¿De qué manera planean trabajar con las diferentes disciplinas?

— En el básquet se trabajaría con un formato similar al del fútbol. En cuanto al folclore, estamos organizando reuniones para conocer su funcionamiento actual, mientras que en bochas la intención es reactivar la actividad.

— ¿En qué consiste la propuesta concreta para los socios y las socias?

— Ofrecemos un proyecto de trabajo integral con gente nueva en la dirigencia que conoce y quiere al club. Nuestra propuesta busca recuperar la función social de la institución, trabajando con niños y adolescentes para escucharlos y atender sus problemáticas, sin descuidar el rendimiento deportivo.