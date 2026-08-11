YPF reunió a potenciales proveedores de Cutral Co y Huincul para explicar qué necesitarán para el GNL

YPF contó como es el procedimiento para darse de alta como proveedor y cómo es el proceso de compras y licitaciones

La jornada se desarrolló esta mañana en el Centro Cultural Gregorio Álvarez de Plaza Huincul, dentro del programa Mundo YPF.

Como ya se informó, en los próximos años habrá un incremento de la actividad petrolera en esta región por el desarrollo de cinco concesiones gasíferas cerca de las dos localidades, de Cutral Co y Plaza Huincul.

Cuando el momento llegue requerirá de múltiples servicios y ese será el impacto sobre la generación de empleo y desarrollo de las dos comunidades. Si no ocurre, si todos los servicios se prestan con proveedores foráneos, entonces el impacto será menor.

Los dos intendentes, Ramón Rioseco de Cutral Co y Claudio Larraza de Plaza Huincul, estuvieron en el encuentro, al que convocó la Cámara de Comercio e Industria de estas ciudades. Y participó también el presidente de Copelco, Máximo Cisneros.

YPF llegó para presentar la empresa y su funcionamiento, el plan de abastecimiento, el procedimiento para darse de alta como proveedor, los rubros de interés, el proceso de compras y licitaciones entre otros temas de interés para empresas y proveedores.

En medio de importantes discusiones sobre rentabilidad, sobre competitividad en el sector petrolero, este primer acercamiento permitió conocer qué considerará la empresa YPF a la hora de buscar proveedores.

El intendente Rioseco llamó a todos los presentes a “ser competitivos, a estar involucrados en lo que se viene, que esta nueva oportunidad nos encuentre preparados, pymes, comercios, empresas y trabajadores, esa es otra etapa que vamos a abordar, con capacitación”.