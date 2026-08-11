Presión de Halliburton sobre las pymes: la multinacional exige una baja del 23% pero la rentabilidad es 10%

Desde FECENE aseguran que una rebaja del 23% implica perder rentabilidad y trabajar a pérdida

Daniel González, secretario de la Federación de Cámaras de Empresas del sector Energético de Neuquén, calificó la medida de Halliburton de modificar contratos vigentes como “intempestiva”.

En una entrevista en Modo Shale, por Mitre Neuquén y Youtube, sostuvo que las compañías locales vienen trabajando desde hace tiempo sobre la necesidad de mejorar la eficiencia y competitividad de la cadena de valor de Vaca Muerta. Sin embargo, consideró que la magnitud de la reducción requerida no encuentra respaldo en los actuales niveles de rentabilidad.

En general, las grandes empresas entregan un esquema o formulario a completar para cotizar y allí no permiten que la rentabilidad sea más del 10 %. Por ejemplo, el servicio tiene un costo de 10 millones, lo que le queda de ganancia (después de pagar todo) a una empresa no puede ser más de 1 millón. Entonces reducir el 23% implicaría perder toda rentabilidad y además trabajar a pérdida.

Y ello es insostenible. Gonzalez fue más allá y aseguró que “ninguna rentabilidad supera el 10%, o sea, felicitamos al que llegue al 10% de rentabilidad final, nosotros la mayoría está entre el 7, entre el 5, 7, 8% de rentabilidad final”.

En ese contexto, remarcó: “Una baja del 23% suena absolutamente exagerada, porque estamos siendo eficientes, competitivos, cumpliendo con toda la normativa que se exige en la industria”.

González contrastó la situación actual con otros procesos de reducción de costos que atravesó la industria en años anteriores. Según indicó, la desaceleración inflacionaria permitió transparentar las estructuras económicas de las empresas y reducir distorsiones que existían entre costos, precios y mecanismos de actualización.

“De dos años a esta parte está todo mucho más transparente con una inflación en baja, por lo tanto es más fácil hacer cálculos de costos reales”, sostuvo, y agregó que las empresas “han hecho los deberes” para avanzar en eficiencia y competitividad.

En estos días la situación planteada por Halliburton deberá tener una resolución ya que la primera reacción empresarial neuquina fue solicitar una instancia de diálogo.