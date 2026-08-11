Qué pasará hoy con las clases en el turno tarde en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde el Distrito Regional 2 que depende del Consejo Provincial de Educación se informó que si las condiciones meteorológicas se mantienen como esta mañana, se reanudarán las actividades en los turnos tarde y vespertino.
Hay que recordar que para las clases de esta mañana, en los establecimientos educativos de todos los niveles que dependen del CPE no hubo actividades debido a la presencia de nieve e hielo que se registraron el lunes.
Si todo continúa como en este comienzo de la mañana, donde no hay caída de precipitaciones de agua o de nieve, habrá clases con normalidad por la tarde.