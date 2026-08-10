La UTN-FRN busca personal administrativo

Las postulaciones estarán disponibles hasta el 17 de agosto.

La Facultad Regional del Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional abrió una convocatoria para incorporar personal administrativo. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 17 de agosto.

La Facultad Regional del Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) abrió una búsqueda laboral para incorporar personal administrativo en el área de Secretaría Académica.

La convocatoria está dirigida a personas que cuenten como requisito mínimo con título secundario. Además, se considerará como formación deseable contar con un título terciario o universitario, así como experiencia previa en tareas administrativas.

El puesto contempla una jornada laboral de lunes a viernes, de 14 a 21 horas.

Entre los requisitos establecidos se encuentran conocimientos comprobables en Microsoft Office y herramientas de Google, capacidad para desarrollar tareas de manera autónoma y en equipo, iniciativa y actitud proactiva. También se solicita experiencia en la gestión de múltiples tareas y prioridades dentro de entornos dinámicos, junto con compromiso con la confidencialidad y la ética profesional.

Quien resulte seleccionado deberá desempeñar tareas vinculadas al apoyo administrativo diario, manejo de correos electrónicos y atención telefónica, atención al público y asistencia a integrantes de la comunidad universitaria.

Asimismo, tendrá entre sus funciones el mantenimiento de registros y archivos, además de la actualización de bases de datos y documentación institucional.

Cómo postularse

Las personas interesadas podrán realizar su postulación desde el 10 hasta el 17 de agosto de 2026 mediante el formulario de inscripción dispuesto por la Facultad Regional del Neuquén.

Una vez completado el formulario, deberán enviar un correo electrónico a busqueda_laboral@frn.utn.edu.ar, adjuntando en formato PDF el Currículum Vitae y el Certificado de Antecedentes Penales Nacionales.

El formulario de inscripción se encuentra disponible https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=LDPqhYebJ0SULqUbGE89QfqaoDmm3ldNmGXeIGSJMoJURDBZT0ZKMlJYQTVCVFpOMEZWRUZVQ1pUVi4u&origin=lprLink&fbclid=IwY2xjawTm9H5wZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMURVQ2dYUm51N1FYWko4U09zcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeNkuAk0-M2aoviKw-22v1PTeEOl2ryTu_jk7gZJMlhQjCG1_qimYKbTlskyU_aem_H5Telwkum8DwjIdfXK3tXw&route=shorturl